Воду с улиц Липецка после ливня обещают откачать в кратчайшие сроки

Городские службы работают в усиленном режиме Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке провели экстренное заседание из-за грозы. Напомним, в этот понедельник, 18 июля, на город обрушилась стихия. Во многих районах выпал град. Везде прошел мощный ливень. Залило улицы - центр, НЛМК, Сокол и другие. А на улице Неделина затопило несколько машин.

Как сообщила в своем телеграм-канале мэр Липецка Евгения Уваркина, все жилищные, коммунальные, дорожные службы и организации перевели в усиленный режим работы.

- В кратчайшие сроки воду с подтопленных придомовых территорий откачаем, то, что ливневые потоки принесли на дороги – уберем, - написала градоначальница. - Ситуация достаточно сложная, но мы держим её на контроле.

Уваркина попросила липчан немного потерпеть, ведь мгновенно справиться с последствиями стихии невозможно. И завершила, что все службы будут работать в усиленном режиме, пока в городе не наведут порядок.