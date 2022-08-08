Жительницы Липецкой области, чьи дочки умерли в больницах, требуют наказать виновных

Александр Бастрыкин запросил доклад о смерти детей в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Следственный комитет РФ поставил на контроль расследование уголовных дел о погибших девочках в Липецкой области. Их мамы опубликовали в соцсетях обращение, где призвали наказать виновных.

У липчанки Аллы в 2018 году скончалась 2-летняя дочка. По словам женщины, они неоднократно приезжали на скорой в больницы города с болями в животе у малышки, но медики бездействовали и даже не брали анализы. Когда девочке стало совсем плохо, ее положили в реанимацию, где она скончалась.

16-летняя дочь Нины из Данкова тоже жаловалась на боли в животе. Напомним, девушку осмотрел хирург в приемном покое больницы, после чего семья поехала в областную детскую больницу Липецка. Ее положили в гнойное отделение. За несколько дней состояние несчастной резко ухудшилось. После очередной процедуры пациентку отправили в реанимацию. Далее у нее отказали почки, остановилось сердце. Сначала - медикаментозный сон, затем - кома. После 3 месяцев реанимации она умерла.

Обе женщины сообщили, что их дочкам посмертно поставили диагноз, который дальнейшие экспертизы не подтвердили. Липчанки просят до конца расследовать смерти их детей. Они переживают, что дела закроют. Жительницы региона просят прокурора области взять расследование на личный контроль. Также они обратились в Следственный комитет РФ - обратить внимание на затягивание расследования и помочь привлечь виновных к ответственности.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, в настоящее время расследуются два уголовных дела по п. "б, в" ч.2 ст.238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

- Председатель Следственного комитета дал поручение руководителю СУ по Липецкой области Евгению Шаповалову представить доклад о проведенных следственных действиях и предварительных результатах экспертиз, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

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