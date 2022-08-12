В День ВВС в Липецке к памятнику погибшим летчикам возложили цветы

Фото из пресс-службы администрации Липецка Фото: СОЦСЕТИ

В Липецке в эту пятницу, 12 августа, состоялся митинг в честь Дня Военно-воздушных сил и 110-летия российской авиации. В начале праздника провели торжественный митинг, а в конце возложили цветы к памятнику погибшим летчикам на площади Авиаторов.

Фото из пресс-службы администрации Липецка Фото: СОЦСЕТИ

Как сообщили в пресс-службе мэрии, липецкие асы авиации получили поздравления от руководителей региона и города, а также председателей городского Совета ветеранов Виктора Долгих и Совета ветеранов Липецкого авиацентра подполковника Евгения Фленова.

Фото из пресс-службы администрации Липецка Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, в этот день генерал-лейтенант Юрий Сушков простился со знаменем и ушел в отставку. Он 6 лет возглавлял Липецкий Авиацентр. В вооруженных силах он прослужил 43 года. За все эти годы он освоил 9 самолетов и провел в небе более 2500 часов.

Также в Нижнем парке провели праздничный квест для школьников и студентов. В Доме музыки прошел вернисаж «Полет», где липчане увидили 20 работ мастеров, членов Союза художников России. В День ВВС в Парке Победы состоится концерт в 18:00, там выступят коллективы ДК "Рудничный".