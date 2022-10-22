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Общество22 октября 2022 6:32

Тренировочная эвакуация пройдет в школах и детских садах Липецка

А на пищевых комбинатах и предприятиях связи усилили контрольно-пропускной режим
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке обсудили меры по усилению антитеррористической безопасности

В Липецке обсудили меры по усилению антитеррористической безопасности

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В мэрии Липецка обсудили вопросы антитеррористической безопасности. Заседание состоялось в связи с указом губернатора региона Игоря Артамонова о мерах на период режима повышенной готовности. Руководители учреждений отчитались о проделанной работе.

Так, в ресурсоснабжающих организациях провели инструктажи для сотрудников и служб безопасности, усилили контрольно-пропускной режим. Скоро стратегические объекты начнут патрулировать силовики. Аналогичные изменения произошли на пищевых комбинатах и предприятиях связи. Всем рекомендовали оснастить учреждения тревожными кнопками.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, городские мосты уже охраняют. Перевозчикам поручили провести дополнительные инструктажи с водителями - на предмет забытых вещей в салонах, посторонних на производственных базах.

Учреждения образования уже находится под охраной. Все тревожные кнопки работают. В школах и садиках проверили подвалы. В ближайшее время стартуют тренировки по эвакуации в подвальные и цокольные помещения.

В учреждениях культуры и спорта также проверили системы оповещения, подвалы, проинструктировали работников.

Общество: ВОПРОС ДНЯ