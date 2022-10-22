Тренировочная эвакуация пройдет в школах и детских садах Липецка

В Липецке обсудили меры по усилению антитеррористической безопасности Фото: Юлия КЛЮЕВА

В мэрии Липецка обсудили вопросы антитеррористической безопасности. Заседание состоялось в связи с указом губернатора региона Игоря Артамонова о мерах на период режима повышенной готовности. Руководители учреждений отчитались о проделанной работе.

Так, в ресурсоснабжающих организациях провели инструктажи для сотрудников и служб безопасности, усилили контрольно-пропускной режим. Скоро стратегические объекты начнут патрулировать силовики. Аналогичные изменения произошли на пищевых комбинатах и предприятиях связи. Всем рекомендовали оснастить учреждения тревожными кнопками.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, городские мосты уже охраняют. Перевозчикам поручили провести дополнительные инструктажи с водителями - на предмет забытых вещей в салонах, посторонних на производственных базах.

Учреждения образования уже находится под охраной. Все тревожные кнопки работают. В школах и садиках проверили подвалы. В ближайшее время стартуют тренировки по эвакуации в подвальные и цокольные помещения.

В учреждениях культуры и спорта также проверили системы оповещения, подвалы, проинструктировали работников.