По 70 блинов для каждого россиянина можно испечь на Масленицу из липецкой муки

В Липецкой области за год намололи 255 тысяч тонн пшеничной и ржаной муки Фото: Василиса РОЖКОВА

Из муки, полученной в Липецкой области, можно испечь по 70 блинов для каждого россиянина. Липецкстат поделился расчетами в преддверии Масленицы. Региональные заводы за год намололи 255 тысяч тонн пшеничной и ржаной муки. Такого объема хватит, чтобы приготовить 10 миллиардов традиционного лакомства.

По данным ведомства, на десять блинов уйдут полтора стакана муки, три яйца, пол-литра молока, немного растительного масла, сахара и соли – по вкусу. Липецкие предприятия производят все необходимые продукты, кроме соли.

Напомним, с 20 февраля в областном центре начались масленичные мероприятия. Развлечения для горожан подготовили на всю неделю. Праздничные программы проходят в библиотеках, музеях и даже во дворах Липецка. Узнать расписание гуляний можно по ссылке.

26 февраля горожан ждут на Масленицу в пяти парках - Нижнем, Победы, Металлургов, Быхановом саду и на «Соколе». Мероприятия пройдут по единому сценарию. Здесь устроят соревнования на масленичном столбе и конкурсы, поставят торговые палатки. Гостям покажут музыкальные выступления. Закончатся проводы зимы традиционным сожжением чучела.