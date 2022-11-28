Знаки "Выход на лед запрещен" поставили спасатели у реки Воронеж в Липецке

Знаки "Выход на лед запрещен" устанавливают в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот понедельник 28 ноября в Липецке начали устанавливать знаки "Выход на лед запрещен!". Предупредительные щиты появились у реки Воронеж в районе пляжей НЛМК, ЛТЗ и Центрального. Эти места чаще всего выбирают рыбаки для зимнего хобби.

Напомним, что с 25 ноября липчанам запретили выходить и выезжать на лед до апреля 2023 года. Постановление подписала мэр Липецка Евгения Уваркина. За нарушение этого ограничения грозят штрафы.

Спасатели же просят горожан повременить с рыбалкой. Поздняя осень с постоянным колебанием температур - период опасный для такого увлечения. Не стоит испытывать первый лед на прочность, как и судьбу. Тем более, что первый трагический случай в регионе уже есть - 22 ноября в Добринском районе в реке Плавица обнаружили тело рыбака.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, предупредительные аншлаги "Выход на лед запрещен!" продолжат устанавливать вдоль водоемов. А в декабре стартуют рейды спасателей.