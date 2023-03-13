Где в Липецкой области лучше не ездить из-за паводка Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В правительстве региона опубликовали список дорог и мостов Липецкой области, где 13 марта остаются подтопления из-за паводка. Пока по этим участкам лучше не ездить.

В Елецком районе вода залила часть дороги через реку Пальна в районе села Аргамач-Пальна. Перекрыт мост через реку Быстрая Сосна в районе сел Талица-Черкасы. В Добринском районе подтоплена часть дороги через реку Плавица около Тихвинки.

В Задонском районе у села Замятино убрали понтонный мост. Не проехать по переправе через реку Снова по автодороге Ксизово-Соловьевка. В Измалковском районе в районе Пятницкого залило участок дороги через реку Быстрая Сосна. Аналогичная ситуация в районе деревни Квитки через реку Семенек, у сел Оберец и Быково через реку Большая Чернава.

В Краснинском районе подтопило плотину в районе Знаменки и Николаевки. В Лебедянском – часть дорог через реку Дон у Черепяни и деревни Селище. В поселке Лев Толстой паводок прошелся по улице Новая.

В Чаплыгинском районе вода залила участки дороги через реку Гущина в Кривополянье на улицах Садовая и Студеновка. В Данковском – часть пути через Дон в деревне Красная Заря, Никольском, мост в Вихровке, а также дорогу через реку Вязовня в Хвощевке.

В Долгоруковском районе не стоит ездить через реку Олым в Русской Казинке. В Воловском – через Олым в Володаровке. В Усманском районе – через реку Байгора в Пластинках. В Становлянском районе подтопило участок дороги через плотину в Телегино.

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