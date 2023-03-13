Из-за жалоб блошиный рынок в Липецке оставят на старом месте и переделают

Блошиный рынок не будут переносить в сквер Маркова в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке отказались переносить блошиный рынок в сквер Маркова. Из-за жалоб жителей торговые ряды решили оставить на старом месте – на улице Космонавтов. Однако его формат изменится. Об этом на встрече с липчанами сообщила начальник городского управления потребрынка Ася Франценюк.

Власти проведут конкурс и выберут организатора для блошиного рынка. С выигравшим предпринимателем заключат договор. Он будет следить за чистотой и культурой торговли. Подрядчик обустроит палатки, которые будут ставить утром и убирать ночью, сообщает пресс-служба мэрии. Также здесь запретят продавать старую одежду и технику. Приоритетом станет торговля антиквариатом и бытовыми вещами.

Напомним, в середине января управление потребрынка объявило аукцион на перенос ярмарки в сквер Маркова. Решение вызвало волну негодования у местных. Липчане, проживающие рядом с блошиным рынком, тоже были не в восторге от такого соседства. На встрече с чиновниками они рассказывали, что им нередко приходилось выгонять участников ярмарки из своих подъездов и подвалов.