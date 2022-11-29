Суд на полгода продлил арест отцу 8 детей за убийство многодетной матери в Липецке на Университетском

Суд продлил арест уроженцу Афганистана, обвиняемого в убийстве многодетной матери в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке продлили арест 52-летнему жителю Ивановской области, обвиняемого в убийстве многодетной матери на Университетском. В СИЗО уроженец Афганистана пробудет еще 6 месяцев – до 20 мая 2023 года.

Обвиняемый пробудет под стражей до мая 2023 года Фото: Юлия КЛЮЕВА

Судебное заседание состоялось в этот вторник 29 ноября в Советском районном суде. Государственный обвинитель попросил продлить срок содержания мужчины под стражей, так как он истекает 1 декабря. Прокурор напомнил, что после ужасного злодеяния обвиняемый сбежал в Воронежскую область. Есть основания полагать, что он может снова скрыться или воспрепятствовать производству. Обвиняемый не возражал против ходатайства. Суд продлил арест.

В настоящий момент мужчина разведен. Он является индивидуальным предпринимателем. У него 8 детей, 5 из которых несовершеннолетние.

Обвиняемый пробудет под стражей до мая 2023 года Фото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, что по данным следствия утром 2 сентября пьяный мужчина на крыльце подъезда дома по улице Белянского изрезал бывшую 37-летнюю возлюбленную охотничьим ножом. От ран она скончалась в течение нескольких минут. У нее осталось трое детей. Изверга задержали в Воронежской области. Он признал вину и добавил, что 2 года жил с липчанкой, а потом она ушла от него.

- Позиция обвинения полностью совпадает с позицией органов предварительного расследования, - прокомментировал прокурор Советского района Липецка Сергей Савенков. - Вид и размер наказания, на котором будет настаивать обвинение, будет зависеть от результатов судебного разбирательства и доказательств.