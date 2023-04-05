Ямы на дорогах Военного городка Липецка заделают горячим асфальтом в 2023 году

В Липецке в Военном городке заделают ямы горячим асфальтом Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту среду, 5 апреля, в мэрии обсудили состояние дорог в Липецке. Председатель городского департамент дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов поделился планом работы. В 2023 году ямы в Военном городке заделают горячим асфальтом.

РЕМОНТ В ВОЕННОМ ГОРОДКЕ НЕОБХОДИМ ПРЯМО СЕЙЧАС

Ведомство отвечает за две дороги в этом районе. Первый участок – на Игнатьева. Второй проезд находится на пока безымянной улице – от дома №29б до №37 по Терешковой и здесь же от дома №29 до №15 по Военному городку.

Работы в Военном городке не могли планировать на 2023 год

– Ямочный ремонт необходимо сделать прямо сейчас, – ответил lipetsk.kp.ru председатель департамента Николай Дергунов.

Напомним, Военный городок перешел в собственность Липецка в феврале. В конце 2022 года заместитель Министра обороны РФ подписал приказ. Дороги в этом районе не могли внести в нацпроект 2023 года, поэтому их не могут полностью отремонтировать. Пока только залатают дыры.

– Контракты по дорожному ремонту на этот год заключили уже в сентябре прошлого года, – объяснил Николай Дергунов. – А план составляли еще раньше – весной.

7 апреля специалисты проедут по дорогам района, чтобы наметить план работ

В пятницу, 7 апреля, специалисты проедут по дорогам Военного городка, чтобы наметить план работ. Также здесь должны появиться новые знаки и лежачие полицейские. Вдоль проезжей части необходимо обрезать деревья. Этими вопросами тоже планируют заняться в ближайшее время.

– В среднесрочной перспективе – включить улицы в нацпроект «Безопасные и качественные дороги», – подытожил председатель ведомства.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ СОКОЛА

На встрече также коснулись темы по дорогам на Соколе. Частный сектор ждет ямочный ремонт. В прошлом году уже обновили несколько улиц – Ушинского, Пожарского, Франко, Литейную и Сурикова. В 2023 году рабочие выйдут на Семенова-Тян-Шанского.

Внимание уделят и частному сектору Сокола Фото: Алина ПАЛАГИНА

– Как остальным улицам частного сектора, уделяем внимание и Соколу. Но мы не имеем возможности и морального права, допустим, всю программу потратить только на этот район, – поделился Николай Дергунов. – Мы обязаны все-таки делать дороги на всей территории города. Стараемся находить баланс.

В 2023 году рабочие приступят к дорогам на Семенова-Тян-Шанского Фото: Алина ПАЛАГИНА

ГАРАНТИЯ НА КАЧЕСТВО РЕМОНТА ДЕЙСТВУЕТ 4 ГОДА

В контракте с каждым подрядчиком прописывают срок гарантийных обязательств. Компания отвечает за качество дорожного ремонта на протяжении четырех лет после приемки. По другим видам работ сроки отличаются. Специалисты дают годовую гарантию на разметку термопластиком, а на знаки – до десяти лет.

Когда исполнитель заканчивает ремонт, он должен оставить на эти четыре года залог или предоставить банковскую гарантию.

– То есть, он обязанность, прописанную в контракте, подтверждает в денежном эквиваленте, – пояснил председатель городского департамента. – Это примерно 10% от суммы, которую подрядчик получает.

Напомним, к 1 сентября в областном центре отремонтируют 38 дорог. Перекрывать улицы во время работ не собираются.