Дачники Липецка пожаловались на сокращенный график работы садоводческих маршрутов

Садоводы Липецка недовольны новым графиком работы дачных маршрутов Фото: Юлия КЛЮЕВА

Дачники Липецка недовольны новым графиком работы садоводческих маршрутов, которые стартуют 15 апреля. В весенне-летний период автобусы будут ездить 5 раз в неделю - в понедельник, среду, пятницу и в выходные. А осенью 3 раза - в пятницу, субботу и воскресенье.

По словам председателя департамента транспорта города Евгения Чекрыжова, причина в инфляции и росте цен. Проезд в садоводческих автобусах остается бесплатным. При этом в прошлом году на оплату контрактов по перевозкам выделили 48 миллионов рублей, а в 2023-ем - 36,5 миллионов. Этих средств недостаточно, чтобы полноценно обслуживать маршруты в прежнем режиме.

Как сообщили в пресс-службе липецкого горсовета, парламентарии предложили создать рабочую группу и решить вопрос с дачными автобусами, чтобы они ездили ежедневно. Один из вариантов - попросить финансовой помощи у областных властей.

- Понятно, что здесь два варианта: либо деньги, либо какие-то изменения в областное законодательство, - прокомментировал председатель комиссии Борис Понаморев. - Мы этот вопрос берем на контроль до решения по существу.

Напомним, проезд до садоводческих товариществ организуют по 13 маршрутам. В будни на линию выйдут 18 машин. В выходные - 20, как и в прошлом году. Суточное расписание тоже не меняется.