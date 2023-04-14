В Липецке с понедельника 17 марта стартуют гидравлические испытания сетей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке с 17 апреля стартуют гидравлические испытания сетей. С понедельника жителям города начнут отключать горячую воду. Как и ранее, ресурса не будет 2 недели. Испытания пройдут в два этапа. После отопительного сезона специалисты выявят дефекты труб. Второй этап – контроль качества работ после ремонта.

Напомним, первыми без горячей воды останутся жители центра. Речь идет о домах, подключенные к трем котельным - «Привокзальная», «Угловая» и «Семашко». Кстати, липчане могут узнать график отключений горячей воды по ссылке. Там нужно выбрать регион, город и свой дом. На странице отобразится, когда отключат ресурс по данному адресу.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с 1 по 9 мая у всех горожан будет горячая вода.