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Общество14 апреля 2023 9:49

В Липецке с 17 апреля начнут отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний 2023

График отключений составили так, чтобы на майские праздники у всех липчан была горячая вода
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке с понедельника 17 марта стартуют гидравлические испытания сетей

В Липецке с понедельника 17 марта стартуют гидравлические испытания сетей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке с 17 апреля стартуют гидравлические испытания сетей. С понедельника жителям города начнут отключать горячую воду. Как и ранее, ресурса не будет 2 недели. Испытания пройдут в два этапа. После отопительного сезона специалисты выявят дефекты труб. Второй этап – контроль качества работ после ремонта.

Напомним, первыми без горячей воды останутся жители центра. Речь идет о домах, подключенные к трем котельным - «Привокзальная», «Угловая» и «Семашко». Кстати, липчане могут узнать график отключений горячей воды по ссылке. Там нужно выбрать регион, город и свой дом. На странице отобразится, когда отключат ресурс по данному адресу.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с 1 по 9 мая у всех горожан будет горячая вода.

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