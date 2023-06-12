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Общество12 июня 2023 11:31

В День России более 50 машин и мотоциклов собрались на автопробеге в Липецке

В колонне ехали раритетные автомобили и трактор
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке прошел автопробег в честь Дня России 12 июня

В Липецке прошел автопробег в честь Дня России 12 июня

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот понедельник, 12 июня, в честь Дня России в Липецке прошел автопробег. В заезде поучаствовали более 50 машин и 11 мотоциклов.

В 11:30 горожане собрались возле торгового центра «Линия». Парковка гордо пестрила символикой государства. Водители украсили автомобили флагами с российским триколором и гербом региона.

На мероприятие приехали не только современные машины и байки. Среди иномарок и новых отечественных авто выделялись две раритетные «Волги». Также невозможно было не заметить голубой трактор, на котором прибыл пенсионер.

Среди современных машин выделялись раритетные авто

Среди современных машин выделялись раритетные авто

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Водители украсили транспорт российским триколором

Водители украсили транспорт российским триколором

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Пенсионер приехал на голубом тракторе

Пенсионер приехал на голубом тракторе

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Для многих отмечать День России за рулем стало традицией. Липчане участвовали в заезде целыми семьями. Родители взяли с собой детей, чтобы приобщить подрастающее поколение к торжеству. На площадке для поддержания настроения звучали известные патриотические песни.

– Хочу поздравить всех жителей с праздником – Днем России, – делится горожанин. – Участвую второй год подряд. В этот раз решил вывесить флаг еще и в поддержку ребят, которые находятся на СВО.

В автопробеге поучаствовали более 50 машин и мотоциклов

В автопробеге поучаствовали более 50 машин и мотоциклов

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Примерно через час транспорт начал выстраиваться в колонну. Первыми пустили мотоциклистов, затем стартовали легковушки. Водители громко сигналили, двигаясь по центральным улицам Липецка. Машины отправились по проспекту Победы до Набережной.

Колонна стартовала в полдень

Колонна стартовала в полдень

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Напомним, 12 июня театр танца «Казаки России» подарит липчанам новый спектакль. Артисты представят постановку «Казаки в Париже» на площади Ленина-Соборная в 20:30. Также жителей областного центра ждут концертные программы в парках.

Общество: ВОПРОС ДНЯ