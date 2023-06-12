В День России более 50 машин и мотоциклов собрались на автопробеге в Липецке

В Липецке прошел автопробег в честь Дня России 12 июня Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот понедельник, 12 июня, в честь Дня России в Липецке прошел автопробег. В заезде поучаствовали более 50 машин и 11 мотоциклов.

В 11:30 горожане собрались возле торгового центра «Линия». Парковка гордо пестрила символикой государства. Водители украсили автомобили флагами с российским триколором и гербом региона.

На мероприятие приехали не только современные машины и байки. Среди иномарок и новых отечественных авто выделялись две раритетные «Волги». Также невозможно было не заметить голубой трактор, на котором прибыл пенсионер.

Среди современных машин выделялись раритетные авто Фото: Алина ПАЛАГИНА

Водители украсили транспорт российским триколором Фото: Алина ПАЛАГИНА

Пенсионер приехал на голубом тракторе Фото: Алина ПАЛАГИНА

Для многих отмечать День России за рулем стало традицией. Липчане участвовали в заезде целыми семьями. Родители взяли с собой детей, чтобы приобщить подрастающее поколение к торжеству. На площадке для поддержания настроения звучали известные патриотические песни.

– Хочу поздравить всех жителей с праздником – Днем России, – делится горожанин. – Участвую второй год подряд. В этот раз решил вывесить флаг еще и в поддержку ребят, которые находятся на СВО.

В автопробеге поучаствовали более 50 машин и мотоциклов Фото: Алина ПАЛАГИНА

Примерно через час транспорт начал выстраиваться в колонну. Первыми пустили мотоциклистов, затем стартовали легковушки. Водители громко сигналили, двигаясь по центральным улицам Липецка. Машины отправились по проспекту Победы до Набережной.

Колонна стартовала в полдень Фото: Алина ПАЛАГИНА

Напомним, 12 июня театр танца «Казаки России» подарит липчанам новый спектакль. Артисты представят постановку «Казаки в Париже» на площади Ленина-Соборная в 20:30. Также жителей областного центра ждут концертные программы в парках.