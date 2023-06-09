Жителей Липецка приглашают на бесплатный спектакль «Казаков России» 12 июня

В Липецке с новым спектаклем выступят «Казаки России» Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В понедельник 12 июня в Липецке выступит театр танца «Казаки России». Липчан и гостей города приглашают посмотреть их новый спектакль «Казаки в Париже», причем абсолютно бесплатно. Такой подарок подготовили ко Дню России.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, показ состоится на площади Ленина-Соборная. Начало в 20.30. Напомним, что в этот день в областном центре ограничат продажу алкоголя. Спиртное запретят в местах проведения мероприятий.

К празднику для липчан организовали насыщенную программу: концерты, творческие площадки и тд. Днем состоится автопробег. По центральным улицам города проедут машины с флагами. Поучаствовать в акции приглашают всех желающих. Подробности здесь.