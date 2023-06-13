«Липецкого Чикатило» Анатолия Седых, погубившего 12 девушек, нашли мертвым в СИЗО

Душителя и маньяка Анатолия Седых нашли мертвым в камере СИЗО в Липецке Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувшие выходные «липецкого Чикатило» нашли мертвым в камере СИЗО. Анатолия Седых доставили в Липецк из колонии Мордовии для следственных действий. Изверга, который изнасиловал и задушил 12 девушек, обвинили в убийстве еще двух женщин.

- По данному факту проводится проверка, - прокомментировали lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального СКР. – Выясняются обстоятельства произошедшего и причина смерти.

Схватить маньяка удалось лишь в 2008 году Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

МАНЬЯК УВОЗИЛ ДЕВУШЕК В ЛЕС, НАСИЛОВАЛ И ДУШИЛ

Как стало известно «КП-Липецк», душегуб покончил с собой в изоляторе. Напомним, маньяк жестоко расправлялся с липчанками в конце 1990-х и начале 2000-х. Он предлагал незнакомкам подвезти их, а потом завозил в лес. Там он насиловал несчастных, а потом душил, забирал у жертв ценные вещи.

Долгие годы правоохранители не могли поймать Анатолия Седых. Выжившие девушки не могли точно описать его внешность и даже цвет машины. Все, что знала милиция – маньяк насиловал девушек извращенным образом. Судя по характеру травм погибших, это должен был быть сильный мужчина средних лет. Жертв объединял только возраст – до 28 лет. Кстати, спецоперация по поимке изверга получила название «Лесополоса», как и с Чикатило.

Душителя и маньяка Анатолия Седых нашли мертвым в камере СИЗО в Липецке Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Первая зацепка появилась в ноябре 2000 года. Тогда Седых остановили сотрудники рыбнадзора. В багажнике его машины находилась женская шуба. Липчанин пояснил, что это вещи жены. Инспекторы отпустили его, а после на берегу реки нашли тело убитой девушки. Но доказательств против злодея не было.

ПРИМЕРНЫЙ СЕМЬЯНИН СО СЛАБЫМ ЗДОРОВЬЕМ

Душителя окончательно схватили только в 2008 году, после того, как его сын включил телефон одной из жертв. Полицейские обыскали гараж мужчины, где нашли бижутерию и ту самую машину. Правда, уже в разобранном виде.

Анатолий Седых - тучный мужчина со слабым здоровьем, примерный семьянин. Он постоянно жаловался на давление, просил таблетки. Рассказывал, как помогает соседям и друзьям. Его жена даже на суде не могла поверить в произошедшее.

В апреле 2010 года 46-летнего маньяка приговорили к пожизненному заключению. А на прошлой неделе в региональном СКР сообщили, что душителя обвиняют еще в двух убийствах. Следствие полагает, что с декабря 1999 по 12 января 2000 года «липецкий Чикатило» в лесополосе Грязинского района расправился с 18-летней девушкой. Также 6 ноября 2002 года он изнасиловал и задушил женщину в лесу в районе Фащевки.

Схватить маньяка удалось лишь в 2008 году Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20 лет с первого убийства: «Липецкий душитель», погубивший 12 девушек, повторил путь Чикатило

Неизвестные детали расследования рассказал в последнем интервью «КП» бывший начальник отделения угрозыска Евгений Ситников (подробности)