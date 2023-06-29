В Липецке на сотрудника колонии напал заключенный, убивший родителей по заказу школьницы

В Липецке завели уголовное дело на заключенного, который напал на сотрудника колонии Фото: Личная страница Вконтакте

В четверг 29 июня стало известно, кто напал на сотрудника исправительной колонии в Липецке. Подозреваемый – 26-летний мужчина, которого ранее судили за интим со школьницей, убийство ее мачехи и покушение на убийство ее отца.

ДВАЖДЫ РАНИЛ МАЙОРА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПРЕДМЕТОМ И ИЗБИЛ

В ИК-6 заключенный нарушил правила внутреннего распорядка. Когда его повели в штрафной изолятор, он набросился на начальника отряда отдела по воспитательной работе. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, злодей дважды ранил майора острым металлическим предметом, а также не менее 10 раз ударил кулаками по голове. Сотрудника колонии отвезли в больницу. Спасти его не удалось.

Действия осужденного квалифицировали по п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности» и ч.3 ст.321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества». Он признал вину, подтвердил показания на месте преступления.

С 15-ЛЕТНЕЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ РЕШИЛИ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ

Напомним, мужчину осудили в июле 2021 года. Громкое дело о расправе влюбленных над родителями поразило всю Липецкую область. На тот момент 22-летний парень встречался с 15-летней школьницей, жившей с отцом и мачехой в Елецком районе. Взрослые были против отношений молодых людей, но девочка упорно игнорировала их запреты и сбегала жить к возлюбленному. Отец возвращал дочурку домой, но та лишь устраивала скандалы. Тогда «детишки» решили избавиться от родителей.

Ночью девушка впустила парня в дом через окно. Он спрятался с ножом в комнате. Изверг 9 раз ударил ножом мачеху, а затем принялся за отца, который выбежал на крыльцо позвать на помощь. Мужчина дважды получил ножом в спину. Его спасли врачи, а вот женщина скончалась.

Ельчанин очень любил свою кровиночку и не смог вынести всего этого. Через два месяца он умер. По словам соседей, мужчина много работал, возил единственную дочь в санаторий, женился на хорошей женщине, делал дома ремонт. Девочка же была трудным подростком. Она сбегала из дома и попадала в неприятные истории.

ЕЛЬЧАНИН ЗАЩИЩАЛ ШКОЛЬНИЦУ, А ТА СВАЛИЛА ВИНУ НА НЕГО

Когда фигуранта задержали, он признался, что после убийства планировал сжечь дом. А когда поймали школьницу, он начал все отрицать, защищая возлюбленную. Та, кажется, забыла о своих чувствах к парню, уверяя следователей, что ни при чем.

Психологи признали обоих вменяемыми. Суд приговорил «заказчицу» к 7 годам колонии за соучастие в приготовлении к двойному убийству. Исполнитель получил 14 лет, в том числе за интимные отношения с несовершеннолетней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заказавшая родителей липецкая школьница во всем обвиняет парня – «киллера»

Молодой человек выгораживает любимую и пытается взять всю вину на себя (подробности)