В Липецке после грозы залило дороги Фото: принтскрин видео.

Предсказанная синоптиками гроза обрушилась на Липецк вечером 5 июля. Во всех районах города прошел сильный ливень. Затопило низины, в том числе, в центре. Липчане охотно делятся видео с последствиями стихии в соцсетях.

В Липецке после грозы залило дороги Фото: принтскрин видео.

Бурные потоки воды хлынули вниз по Плехановскому спуску. У Городища и Театральной площади проезжающие машины создавали волны. Переходившим дорогу липчанам вода была по щиколотку и выше. Интернет-пользователи даже назвали этот участок «Венецией».

- После сегодняшней жары можно и поплавать, - считает липчанка Светлана.

Впечатляющее озеро образовалось около здания администрации Липецка. Там водители уже не рисковали и разворачивали свои автомобили. Пешеходы перебегали через дорогу - воды по колено.

Подтопило участок перед мостом через Каменный Лог в сторону Центрального рынка. Автомобилистов поразил спуск с Липовской по улице Верхняя Логовая.

- Лишь бы не смыло, - прокомментировал водитель, - что-то я погорячился, когда тут поехал. Тут и ямы не увидишь под водой. Бурлит все.

В Липецке после грозы залило дороги Фото: принтскрин видео.

Внушительную лужу около школы №41 снял на телефон житель Сокола. Также, по словам липчан, залило пространство вокруг пруда в районе 3-его участка ЛТЗ. Вновь «плавали» машины на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе.

В Липецке после грозы залило дороги Фото: принтскрин видео.

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