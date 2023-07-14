В Липецке в канун Дня города стартовали соревнования по водно-моторному спорту

В Липецке стартовали соревнования по водно-моторному спорту
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области
В пятницу 14 июля у Набережной в Липецке состоялось открытие кубка России по водно-моторному спорту. Состязания стартовали в канун Дня города.
В Липецке стартовали соревнования по водно-моторному спорту
Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Зрелищные соревнования продолжатся до воскресенья 16 июля. Болиды будут гонять по реке с 10.00 утра. Липчане и гости города смогут не только полюбоваться выступлением, но и сфотографироваться со спортсменами. В мероприятии участвуют 120 экипажей из 17 регионов России.
В Липецке стартовали соревнования по водно-моторному спорту
Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.
В Липецке стартовали соревнования по водно-моторному спорту
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области
В акватории реки Воронеж создали гоночную трассу – один круг составляет чуть болье морской мили. Дистанция каждого заезда составляет 12,07 километров, сообщили в пресс-службе мэрии. Победителей выберут в воскресенье вечером.
В Липецке стартовали соревнования по водно-моторному спорту
Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Напомним, что на Городище уже начали отмечать 320-летие Липецка. Здесь развернулось Средневековье. Гостей ожидают показательные выступления, реконструкция быта 10 и 17 века, а также ярмарки и игровые площадки. В 18.00 начнется концерт.
А утром 15 июля в Липецк приедут гонщики ралли «Шелковый путь». Колонны из грузовиков, мотовездеходов, внедорожников и квадроциклов остановятся в областном центре на площади Петра Великого в 8.00.
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