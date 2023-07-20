В Липецке поймали рецидивиста, подозреваемого в насилии над молодыми женщинами

В Липецке задержали подозреваемого в надругательстве над женщиной
Фото: Юлия КЛЮЕВА
В Липецке поймали 34-летнего рецидивиста. Местного жителя подозревают в преступлениях по части 3 статьи 30, статьи 131 УК «Покушение на изнасилование» и части 1 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера».
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По данным регионального СУ СК, 10 марта 2023 года мужчина напал на 19-летнюю липчанку. Сначала горожанин преследовал молодую девушку. Затем зашел вместе с ней в подъезд по улице Свиридова.
Убедившись, что рядом никого нет, злодей надругался над женщиной и сбежал. Несчастная также получила телесные травмы.
Вечером 12 апреля негодяй набросился на 27-летнюю жительницу областного центра. Подозреваемый караулил горожанку на лестничной клетке многоэтажного дома по улице Меркулова.
Липчанин повалил девушку на пол и попытался изнасиловать, сообщили в пресс-службе ведомства. Однако женщина стала громко звать на помощь и всеми силами отбиваться. Агрессор не успел довести дело до конца и скрылся.
МУЖЧИНУ УЖЕ СУДИЛИ ЗА ПОДОБНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Обе потерпевшие сообщили в полицию. Правоохранители установили личность подозреваемого.
– Липчанин 1989 года рождения задержан липецкими оперативниками и передан в следственные органы, – прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД. – Правоохранительными органами организована работа по установлению всех обстоятельств преступлений.
Полицейские просят всех, кто пострадал от действий сексуального характера, позвонить по номеру 02, 102 – с мобильного или в 112.
Фигурант дела оказался уроженцем Воловского района. Стражи порядка выяснили, что ранее жителя региона уже судили за подобные преступления. Также рецидивист отбывал наказание за разбой и грабеж. Из колонии мужчина вышел только в сентябре 2022 года и перебрался в Липецк.
Подозреваемый частично признал вину, однако рассказал свою версию случившегося. Пострадавшие женщины уже опознали негодяя. Для выяснения всех деталей происшествия назначили судебные экспертизы.
Напомним, весной в социальных сетях Липецка разошелся слух о маньяке в микрорайоне «Европейский». Интернет-пользователи поделились историями о незнакомце, который домогался до молодых девушек.
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