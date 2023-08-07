Мэрия Липецка заключила контракт на ремонт дороги по Ворошилова за 6,7 млн

В Липецке дорогу около дома №11 по Ворошилова отремонтируют до 29 сентября Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

17 июня на сайте госзакупок управление главного смотрителя Липецка объявило торги на ремонт дороги по улице Ворошилова. Восстановительные работы потребовались в районе дома №11. Начальная цена контракта превысила семь миллионов рублей.

Заявки подали два подрядчика. Одна компания предложила свою стоимость за ремонт в 6,8 миллиона, а вторая – 6,7. Победителем стал предприниматель, который предложил меньшую цену. В августе договор заключили со «Строительной компанией Липецк». По контракту дорогу обязаны починить до 29 сентября.

Судя по техническому заданию, фирма должна снять дорожное покрытие, металлические ограждения, бортовые камни и разобрать железобетонный фундамент. Затем строителям необходимо возвести подпорные стенки из коробчатых габионов. Так, специалисты укрепят откос. После на участке появится новый асфальт. Кроме того, подрядчик проведет озеленение после работ.

Напомним, движение на перекрестке улиц Ворошилова и 8 Марта перекрыли еще 30 марта. Возле дома №11 просел грунт на обочине.

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