Мама 22 детей из Липецка: о сборах к 1 сентября, домашних обязанностях и безусловной любви

В семье Ефановых 22 ребенка, 14 из которых приемные Фото: из личного архива героя публикации.

На старт, внимание… 1 сентября! Праздник, к которому надо основательно подготовиться. В погоне за школьной формой, тетрадками и портфелями у родителей нередко начинает дергаться глаз, а то и сразу два. Как говорится, тут нет победителей или проигравших. Главное, добраться до финиша.

Хочется отметить в этом «забеге» жительницу Липецкого района Валентину. В этом году мама собирает в школу 8 детей. Нет, вы не ослышались. Всего в семье Ефановых 22 ребенка в возрасте от 3 до 23 лет – 11 девочек и 11 мальчиков. Из них 8 «рожденных». Остальные – ребята из детских домов. Одни находятся под частичной опекой, для других супруги Сергей и Валентина выступают как кураторы, патронажная семья. Но по факту дети живут вместе с ними. В настоящее время в доме Ефановых 16 детей. Те, кто выросли, часто приезжают в родное гнездышко.

МАМА, КОНДИТЕР, ХУДРУК И УЧАСТНИЦА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ШОУ

Семья Ефановых живет в доме в селе Крутые Хутора под Липецком. Супруги сами из многодетных семей, поэтому споров о количестве детей у них никогда не возникало. А 13 лет назад Валентина лежала с дочками в больнице, где познакомилась с 8-летним мальчиком из детского дома. Они так его полюбили, что забрали к себе на летние каникулы. А потом насовсем. Вслед за мальчиком в семью попросилась его подруга. Затем сестренка подруги, друзья сестренки и так далее.

Мама 22 детей из Липецка: о сборах в школу, домашних обязанностях и безусловной любви Фото: из личного архива героя публикации.

Валентина – весьма активный человек. Энергии и жизнелюбию этой женщины можно только позавидовать. Быть мамой – ее основная работа. Но помимо этого липчанка является художественным руководителем в Доме Культуры в Крутых Хуторах и кондитером в кафе. А еще увлекается вокалом.

Желание создавать сладкие шедевры захлестнуло Валентину несколько лет назад. А в прошлом году она прошла в суперфинал шоу «Кондитер». Чуть раньше липчанка участвовала в «Модном приговоре».

- На шоу меня пригласили, - поделилась Валентина. – Многие думают, что в 30-40 лет, либо с двумя, тремя детьми начинать что-либо уже поздно. Но это не так! Мне 44 года. И, как говорится, пока мы живы, не поздно ни каяться, ни развиваться. Я пошла на шоу, чтобы поделиться с другими мамами простой истиной – нельзя опускать руки. В этом мире все возможно! От съемок только положительные впечатления. Нам в жизни везет на хороших людей. Со многими участниками проектов общаемся до сих пор.

Фото: скриншот телеканала Пятница! Фото: принтскрин видео.

НА ПОДГОТОВКУ К ШКОЛЕ ПОТРАТИЛИ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. ПОКА..

С началом учебных дней для школьников и их родителей начинается новая жизнь. Семья Ефановых – не исключение. В этом году добывать знания отправятся 8 ребят: Коля и Настя идут в третий класс, Тихон – в четвертый, Марк и Мария станут шестиклассниками, Павел – семиклассником, Ульяне предстоит девятый класс, а у Ани выпускной год. Так что подготовка идет полным ходом.

- Задачка не из легких, - смеется Валентина. – Всех одеть, обуть, чтобы 1 сентября пошли в школу красивые и нарядные, запастись канцелярскими принадлежностями. Мы уже потратили около 100 тысяч рублей. Но еще предстоит сделать массу покупок, чтобы собрать необходимое. В ближайший месяц будет примерно так: «Мама, забыли обложки. И готовальню. Мама, нужны тетради на столько-то страниц». Думаю, на каждого школьника получится около 20 тысяч рублей.

Мама 22 детей из Липецка: о сборах в школу, домашних обязанностях и безусловной любви Фото: из личного архива героя публикации.

Некоторых детей Валентине приходится возить на учебу в соседнее село Борино. Другие учатся в Крутых Хуторах. По словам липчанки, дети любят школу. У них хорошие отношения с учителями и одноклассниками. Последние охотно приходят в гости, пополняя их дружный и многочисленный коллектив. Домашние задания Валентине помогают проверять старшие.

После уроков жизнь только набирает обороты: кого-то нужно доставить в село Частая Дубрава на футбол, других в дзюдо и в школу искусств в Борино. У каждого свой талант, который важно развивать. Кстати, кроме школьников в семье есть и студенты. В этом году их шесть. Пятеро из них грызут гранит науки в университетах. Да и сама Валентина продолжает учиться – на прошлой неделе проходила обучение в Москве по кондитерскому искусству.

- На детей уходит много финансов, а еще времени и эмоций, много любви и нежности, - признается липчанка. –Я люблю отдавать. Это приносить мне радость. А еще мы ходим в храм. Это наше успокоение и вдохновение. Там я беру силы и надежду.

Мама 22 детей из Липецка: о сборах в школу, домашних обязанностях и безусловной любви Фото: из личного архива героя публикации.

«МУЖ И Я – ОДНО ЦЕЛОЕ»

Когда люди узнают о большом количестве детей в семье, они спрашивают – как мама все успевает? У Валентины уже есть ответ.

- Приходится ложиться позже и вставать раньше, - разоткровенничалась липчанка. – Но это меня даже радует. Я люблю просыпаться вместе с природой. Да и сейчас гораздо легче. Девочки выросли и очень мне помогают. Они так воспитаны, что запросто могут справиться с большой семьей, все проверить и проконтролировать. Они и еду приготовят, и выслушают. Мальчики выгуливают собак, кормят кур. Малыши убирают за собой: игрушки, школьные принадлежности, застилают кровати. И, конечно, Сережа. Он мой первый помощник и опора.

О супруге Валентина рассказывает с особой теплотой: «Муж и я - это одно целое». Раньше Сергей был предпринимателем, параллельно подрабатывал на стройке, водителем, а еще занимался столярным делом с ребятами, брал заказы. Но жизнь круто повернула, и он стал поваром. Занялся тем, о чем мечтал всю жизнь. Много лет он готовил для семьи – по 2-3 часа в десятилитровых кастрюлях. Теперь настала возможность выйти за рамки привычного и накормить намного больше людей.

Валентина и ее муж Сергей Фото: из личного архива героя публикации.

- И в жизни семьи, и воспитании детей, и в заботе о них он принимает участие не меньше моего, а где-то даже и больше, - хвалит супруга Валентина. – И если мы принимаем решение, то оно всегда обоюдное.

Решения, которые принимают муж и жена, зачастую довольно необычные. Так, мастерскую возле дома они переоборудовали в концертный зал. Пока в ДК идет ремонт, к Ефановым приходят заниматься детки и пенсионеры. Они поют, танцуют, участвуют в конкурсах и занимают призовые места. Туда же наведываются и односельчане – разнообразить досуг и приобщиться к прекрасному.

- Я решила, что пока в ДК ремонт, Дом Культуры будет у меня дома, - улыбается Валентина. – Не хочется, чтобы культурная жизнь села заморозилась. Провожу занятия по вокалу и организовываю концерты. Коллега разучивает с детьми танцы.

Мама 22 детей из Липецка: о сборах в школу, домашних обязанностях и безусловной любви Фото: из личного архива героя публикации.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

По словам Валентины, в их доме нет жесткой дисциплины. Может и нужно вести себя строже, но не получается. Старшие выросли, и теперь девчонки - самые близкие подруги женщины, а мальчишки – надежная опора. Малышам же остается купаться в родительской любви.

- Мы стараемся донести до детей то, что они есть друг у друга, и это самое ценное, что мы им оставляем, - рассказала липчанка. - Один в поле не воин, а вместе мы сможем все преодолеть. Что когда плохо на душе или хорошо, то надо просто обратить взор наверх. Господь своих не бросает. Мы стараемся привить любовь к месту, где живем, к России, к природе. И милосердие. Чтобы поменьше судили, а сами двигались вперед и не останавливались. Тогда все получится.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ ДЕТИ

Конечно, никто не говорит, что дети – это легко. Уходит много сил, средств, времени. И порой случаются, казалось бы, безвыходные ситуации. И жизнь ставит перед непростым выбором. «Девушкам, которым Господь уже дал жизнь внутри нее, я скажу лишь – радуйся!», - восклицает Валентина. Липчанка считает, что с появлением малышей любовь только умножается. Она не делится на двух, трех, пятерых. Ее становится в разы больше.

- Мы честны с детьми, а они – с нами, - подводит итог многодетная мама. – Мы их любим, не требуя ничего взамен. А они нам отдают куда больше. Они нам доверяют, советуются, любят. Каждый день благодарю Бога. Мне достались самые лучшие дети!

Мама 22 детей из Липецка: о сборах в школу, домашних обязанностях и безусловной любви Фото: из личного архива героя публикации.

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