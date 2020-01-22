2020-01-22T14:20:23+03:00
Общество

Липецкие чиновники ищут помещение для многодетной семьи 11-классницы, которая обратилась к Путину

Липчане мастерят деревянные поделки и дарят их в детсады и приюты
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие чиновники ищут помещение для многодетной семьи одиннадцатиклассницы, которая обратилась к ПутинуЛипецкие чиновники ищут помещение для многодетной семьи одиннадцатиклассницы, которая обратилась к ПутинуФото: принтскрин видео.
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В эту среду, 22 января, президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Липецкую область. В настоящий момент он встречается с общественниками в ДК в Усмани. Во время беседы к нему обратилась одиннадцатиклассница Софья Ефанова из села Боринское, что находится под Липецком. В семье школьницы 20 детей. Они вместе с отцом мастерят деревянные изделия, которые дарят в детские сады, школы и интернаты.

- Семейный проект существует на бюджет нашей семьи, - уточнила Софья. - Но с этого года желающих участвовать в проекте стало намного больше. В основном, это ребята из детских домов. К сожалению, мы не можем предоставить им такую возможность, потому что у нас нет для этого помещения. И мы хотели бы попросить помочь нам с помещением, чтобы больше детей смогли участвовать в проекте, потому что им это очень интересно.

Владимир Путин пообещал помочь липецкой семье, сказав, что проект замечательный. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов возьмет на личный контроль этот вопрос.

Напомним, что президент прибыл в регион этим утром. Он уже посетил социальные объекты Усманского района. Кстати, во время визита Путина вице-премьер Татьяна Голикова вручила 5 липецким семьям сертификаты на соцконтракт, по которым они получат по 250 тыс. рублей на развитие собственного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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