«С каждым ребенком любовь умножается»: как липецкая семья решила воспитать 20 детей, 12 из которых приемные

Он лежал в больнице совсем один. К нему никто не приходил, не приносил сладостей. Маленький и беззащитный. Он был из другого мира. Там не целуют на ночь, желая добрых снов. Там много таких же, как он – мальчишек и девчонок, которые всех женщин называют мамами, а мужчин папами. В надежде, что когда-нибудь их заберут домой.

Этому мальчику повезло. С ним в больнице лежала женщина по имени Валентина. Очень добрая. Она угощала его конфетами, гуляла с ним. А потом исполнила самую заветную мечту. У мальчика появились мама и папа, а еще сестренки и братики. Настоящая, любящая семья.

ПОДВИГ ЛИПЕЦКОЙ СЕМЬИ - 20 ДЕТЕЙ, 12 ИЗ КОТОРЫХ ИЗ ДЕТСКИХ ДОМОВ

Эта история произошла 10 лет назад под Липецком. Событие стало, буквально, судьбоносным в жизни семьи Ефановых. Сейчас у Валентины и Сергея 20 детей. Из них 8 рожденных несовершеннолетних, как их называет мама, и 12 ребят из детских домов, 10 из которых уже выросли. Всего в доме липчан в селе Крутые Хутора проживают 15 детей. Остальные учатся, либо в армии. Но приезжают к родным на каникулы.

- Мы всегда знали, что у нас будет много детей, ведь мы с мужем сами из многодетных семей. Но не на столько, - смеется Валентина Ефанова. – Мы начали ходить в храм и познакомились с замечательным батюшкой. Он привил нам любовь к детям. Мы поняли, что это наше призвание, счастье и спасение. И вот у нас 8 рожденных детей. А 10 лет назад я лежала в больнице со своими девчонками. И там был мальчик 8-ми лет из детского дома. Мы его так полюбили, что решили забрать к себе на летние каникулы. Спустя год он снова гостил у нас, и когда я повезла его обратно, у меня было чувство, что я своего ребенка в детский дом отдаю. Тогда мы оформили документы и забрали его.

Затем произошло невероятное. Оказалось, у мальчика в детдоме была подруга. Она очень переживала, что он уехал, плакала и просилась в семью. Ефановы начали ее навещать, и в итоге тоже забрали к себе. После – сестренку этой девочки. Потом друзей сестренки и так далее.

- Я и сейчас общаюсь с детишками из детских домов, - поделилась с «КП-Липецк» Валентина. - Они пишут мне. Кто-то просит приехать к нему, кто-то деньги на телефон положить. А некоторые – забрать. Но я им честно отвечаю, что мне их некуда забирать и предлагаю просто общаться. Хотя, бывает, на выходные все равно привожу в гости.

СЕМЬЯ ЕФАНОВЫХ ПОМОГАЮТ ДЕТЯМ ИЗ ДЕТСКИХ ДОМОВ АДАПТИРОВАТЬСЯ В ОБЩЕСТВЕ

Самую старшую из «рожденных» девочек зовут Соня. «КП-Липецк» уже писала о ней. На прошлой неделе Софья Ефанова рассказала о своей семье на встрече с Владимиром Путиным, когда тот приезжал в Липецкую область. Она попросила президента помочь им с семейным проектом под названием «Маленькие домики от большой семьи». Точнее, с помещением. Несколько лет назад липчане создали этот проект, чтобы помочь детям из детских домов адаптироваться в обществе. Глава семейства Сергей обучает ребят столярному делу.

По словам липчанки, ее муж все время проводит в мастерской с детьми. Он может посреди ночи побежать воплощать идеи в жизнь. Это его любимое дело. «Кто-то играет в «танчики», а у моего любовь к дереву», - смеется Валентина. Кстати, Сергей предприниматель, но в последнее время слишком много времени уходит на работу в мастерской. Поэтому ему приходится подрабатывать – на стройке, водителем, берет заказы. Ведь липчанин не только обеспечивает семью, но и покупает материалы для занятий с ребятами. Напомним, что помещение для занятий уже ищут представители областной администрации.

«С каждым ребенком любовь умножается»: как липецкая семья решила воспитать 20 детей, 12 из которых приемные

- Дети с интерната не только учатся создавать предметы своими руками, но и видят модель семьи, - считает Валентина. – Как люди должны общаться между собой. Что семья – это когда вместе. Здесь нет места потребительскому отношению. Здесь нужно идти на компромисс, поддерживать друг друга. Делать для другого, а не для себя. Именно поэтому деревянные изделия мы дарим в соцучреждения. Кстати, в этом году мы решили сделать на нашей улице детскую площадку. С весны начнется строительство. Сейчас идет заготовка и обработка древесины. Единственная детская площадка у нас за полтора километра. А так детишки с улицы смогут играть рядом с домом.

Кстати, в 2016 году Ефановы участвовали во всероссийской Ассамблее замещающих семей. Липчане стали лучшей приемной семьей России. А в конце 2019 года дочка Соня стала победительницей Всероссийского конкурса «Доброволец России 2019», в котором заняла первое место в номинации «Помощь детям» с семейным проектом.

ДЕТЯМ НУЖНО БЫТЬ ВЛИЯТЕЛЬНЫМ ДРУГОМ, А НЕ ВОСПИТАТЕЛЕМ

Самый частый вопрос, который задают Валентине, как ей удается справляться с таким количеством детей. Ответ прост - детки в семье начали появляться постепенно. И к 11 ребенку Ефановы научились управлять хаосом. На протяжении 17 лет Валентина с Сергеем, так сказать, оттачивали навыки воспитания.

Женщина признается, что дети ей всегда охотно помогают по дому. Особенно девочки. И с младшими посидят, и убраться в комнатах им не сложно. Что самое важное, Валентина не заставляет их.

- На прошлый Новый год у нас дома было 30 детей, - делится липчанка. - В этом году только 20. Приезжали на праздник ребята из интерната. И ничего, справились. Иногда бывает тяжело, особенно с малышами. Они более разбалованные, раскрепощенные. Залюбленные мною и остальными. Взрослые мальчишки тоже могут пошалить, натворить что-то. Тогда нам приходится с папой более строго к ним относиться. А девчонки у нас мягкие. С ними легче.

Секрет воспитания Ефановых - нужно уметь слышать детей. И хоть это бывает сложно, особенно если есть другие проблемы, но нужно пытаться. По словам Валентины, она старается советовать что-либо ребятам, но не приказывать. Когда настаиваешь на своем, то между родителем и ребенком образуется барьер.

Также мама 20 детей добавила, что границы нужно ставить сразу. К примеру, в их семье запрещен мат. Малышам - бить друг друга. Взрослым мальчишкам - приходить домой выпивши. И если есть запрет, то для всех.

- Но то, что можно не запрещать, я стараюсь разрешать, - рассказала Валентина. - Слишком много запретов - тоже нехорошо. Ведь тогда они не будут выполняться. С детьми надо дружить. Быть им больше влиятельным другом, чем воспитателем. И, конечно, быть в любви. Если любишь, то все можно пережить, найти компромисс. Но любви тоже нужно учиться.

ГДЕ ВЗЯТЬ СТОЛЬКО ЛЮБВИ? ЧТОБЫ ХВАТИЛО ВСЕМ ДЕТЯМ?

- С каждым новым ребенком любовь умножается, - делится опытом липчанка. - Дети из детских домов недолюбленные. И им некому было отдать свою любовь. Поэтому сейчас они с лихвой отдают ее нам, а мы им. Они очень любят нашу младшую дочку, которой 2 месяца. Даже ругаются из-за того, что будет с ней сидеть или держать на руках. У меня просто очень хорошие детки и их легко любить. А помогает в этом прекрасный муж.