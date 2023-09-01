1 сентября 2023 в Липецке: первый звонок услышали 130 тысяч школьников

В школах Липецка встретили День знаний Фото: Алина ПАЛАГИНА

Жарким утром этой пятницы, 1 сентября, в школах Липецка прошли праздничные линейки. День знаний встретил ребят солнечными лучами и легким ветром ушедшего лета. Началась осенняя пора, дети вернулись в родные классы после каникул.

Перед торжественной церемонией во дворе школы №34 на Европейском воцарилась радостная суета. Родители провожали нарядных учеников на линейку. Педагоги выстраивали воспитанников в колонны. Большие банты, ленты в косичках, рюши на белых блузках, фартуки и сарафаны, мальчишеские галстуки и отглаженные костюмы – все это навеяло корреспонденту lipetsk.kp.ru приятные воспоминания.

В 2023 году в школу пошли 13 тысяч первоклассников Фото: Алина ПАЛАГИНА

Ребята внимательно наблюдали за происходящим Фото: Алина ПАЛАГИНА

Юные липчане встретились после трехмесячной разлуки и оживленно общались друг с другом. Многие ребята держали в руках букеты для учителей. В нежных обертках скрывались пестрые розы, хризантемы, герберы, даже подсолнух. Кто-то выбрал мягкие пионы и гортензии. Однако главным украшением мероприятия стали первоклашки.

Малышам еще предстоит познакомиться, найти лучших друзей, создать дружный коллектив и вместе грызть гранит науки. А пока мальчики и девочки внимательными глазами изучали новый мир.

1 сентября 2023 в Липецке Фото: Алина ПАЛАГИНА

День знаний в Липецке Фото: Алина ПАЛАГИНА

1 сентября в Липецке Фото: Алина ПАЛАГИНА

Другие важные участники торжества – выпускники. Одиннадцатиклассники и часть девятиклассников в последний раз встречают начало учебного года в стенах школы.

Может, и кажутся девять месяцев долгими, но пролетят мгновенно. Совсем скоро старшеклассники начнут усиленно готовиться к ЕГЭ и поступлению в университеты. Для подростков беззаботное время практически закончилось.

1 сентября в Липецке Фото: Алина ПАЛАГИНА

1 сентября 2023 в Липецке Фото: Алина ПАЛАГИНА

В десять утра линейку открыли государственным гимном. Затем горожан поздравила мэр Липецка Евгения Уваркина.

– Поздравляю с началом нового учебного года, – обратилась к собравшимся мэр Евгения Уваркина. – Это всегда волнение для наших первоклашек, трепетное ожидание. Для выпускников – это тоже трепет, но немного на другом уровне. Ответственный шаг и тот рывок, который вы должны сделать, выходя на другую ступень. Я уверена, у вас все получится! Поздравляю и желаю мирного неба над головой, светлого будущего. С праздником!

Мэр Евгения Уваркина поприветствовала учеников Фото: Алина ПАЛАГИНА

Учеников также поприветствовала директриса и приглашенные гости. После ребята показали несколько творческих и спортивных номеров. Старшеклассники и первоклашки прочитали напутственные стихи.

Школьники выступили с творческими и спортивными номерами Фото: Алина ПАЛАГИНА

Звучали патриотичные песни. Молодые артисты надели футболки в цвет флага России и промаршировали под песню Газманова. Зрелищно выглядели спортивные представления. Сначала выбежали маленькие борцы и удивили акробатикой.

Потом появились фехтовальщики с рапирами. Под конец вышли юные каратисты с тренером. Ребята разбивали дощечки, отжимались и демонстрировали приемы.

День знаний в Липецке Фото: Алина ПАЛАГИНА

Мероприятие завершил долгожданный первый звонок. Юноша посадил на плечо первоклассницу. Девочка совсем не боялась и уверенно трясла колокольчик. Праздник подошел к концу, и детей начали разводить по классам.

Напомним, в 2023 году в школу пошли более 13 тысяч первоклассников. Всего в учреждениях региона учатся 130 тысяч школьников.

1 сентября в Липецке Фото: Алина ПАЛАГИНА

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