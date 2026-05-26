Тело одного погибшего обнаружили под завалами частного дома в Липецке после пожара

В Липецке вечером 26 мая при ликвидации последствий пожара в частном доме на улице Баумана обнаружено тело одного погибшего. Его личность устанавливается. Об этом стало известно из сообщения областного ГУ МЧС России. На месте происшествия продолжают работать пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики, прокуратура и следком.

По предварительной информации правоохранителей, к сильному пожару могла привести утечка бытового газа. По этому факту областной Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Сотрудники экстренных служб разбирают обрушившиеся строительные конструкции.