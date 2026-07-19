Концерты, новые семьи и гендер-пати: как Липецк отмечает 323-й день рождения

Основными площадками для народных гуляний стали Нижний парк, Быханов сад и Комсомольский пруд. Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области.

Сегодня у Липецка двойной праздник – День рождения и День металлурга. Городу исполнятся 323 года. Зеркальная дата объединила жителей и гостей областного центра прекрасным настроением, веселой музыкой, увлекательными мероприятиями. Организаторы подготовили для взрослых детей насыщенную праздничную программу, которая стартовала в преддверии красивой даты с дворовых концертов и награждения самых активных горожан благодарственными письмами.

Сегодня 323-летие родного города липчане отмечают третий день. Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области.

17 июля на городской Доске почета появились 15 новых имен. В списке лучших тружеников – представители разных профессий. Учителей и врачей, металлургов и строителей, работников культуры, спорта, коммунальной сферы, предприятий и организаций объединяет одно – они каждый день делают Липецк лучше.

В субботу, 18 июля, липецкие сувениры и просто интересные товары в большом количестве можно было выбрать в Нижнем парке. Здесь шумела ярмарка. Торговые ряды тянулись от фонтана «Липа» до зоопарка.

Организаторы подготовили для взрослых детей насыщенную праздничную программу. Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области.

Есть в Липецке красивая традиция – создавать семьи в День рождения родного города. Вчера объединили свои судьбы две молодые пары. Они решили начать новую главу своей жизни именно в этот праздничный день.

– От всей души поздравляю Александра и Валерию, Евгения и Екатерину! Пусть в ваших домах всегда будут любовь, взаимопонимание, уважение и счастье. Берегите друг друга, а дата вашей свадьбы пусть каждый год напоминает о самом важном выборе в жизни, – поздравил новые семьи глава города Михаил Щербаков.

Есть в Липецке красивая традиция – создавать семьи в День рождения родного города. Фото – канал в MAX главы областного центра Михаила Щербакова.

18 июля в Липецке официально открыли обновленный парк аттракционов. Получилось современное яркое пространство, куда хочется приходить всей семьей. По словам мэра Липецка, уже совсем скоро здесь появится новый автодром.

Выступление группы «Пицца» субботним вечером на площади Петра Великого запомнилось горожанам не только любимыми песнями. К слову, прошлый визит артиста в Липецк был семь лет назад. Вчера его хиты пришли услышать несколько тысяч жителей. Горожане попросили солиста подписать шкуру и объявить пол будущего ребенка, открыв конверт для гендер-пати. Оказалось, смелая липецкая пара ждет мальчика.

Горожане попросили солиста подписать шкуру и объявить пол будущего ребенка, открыв конверт для гендер-пати. Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области.

Сегодня 323-летие родного города липчане отмечают третий день. Основными площадками для народных гуляний стали Нижний парк, Быханов сад и Комсомольский пруд. В Нижнем парке гостей снова встречает ярмарка и светский променад с развлечениями. На улице Фрунзе организовали гастроквартал и выставку-продажу «Липецкие ремесла». Музыкальный фестиваль на Комсомольском пруду начнется в 17:00.