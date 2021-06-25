В Липецкой области под колесами локомотива снова погибла школьница

Школьница погибла на железной дороге под Липецком Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области снова трагическое ЧП с подростком. Трагедия на железной дороге произошла в Долгоруковском районе этой ночью, 25 июня. Там под колесами локомотива погибла 15-летняя девочка.

Ранее, в начале июня, в том же районе и тем же путем с разницей в три дня погибли 14-летняя девочка и 16-летний парень. Девочка перед смертью записала видео, где прощалась с мамой и рассказывала о «группах смерти», в которых состоят сотни подростков, в том числе и из Липецкой области.

19 июня СКР на транспорте сообщил о задержании куратора «групп смерти» – 19-летнего юноши из Ессентуков, который по данным следствия причастен к гибели липецких подростков. Также в сообщении СК говорилось, что следователи нашли и опросили более 50 подростков состоящих в опасных группах.

По факту нынешней трагедии проходит проверка, также отрабатывается версия с участием школьницы в смертельной игре. По словам местных жителей, погибшая девочка дружила с первой жертвой. Подробности и причины выясняют правоохранительные органы.