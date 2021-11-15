Видео последствий взрыва на металлургическом комбинате в Липецке появилось в сети

Проверку проводят СК и прокуратура Фото: Лия МУРАДЬЯН

Очевидцы сняли видео первых минут пожара после взрыва на металлургическом комбинате в Липецке. Видеозапись с пожара на НЛМК в Липецке появилась в соцсетях. На кадрах видны языки пламени и клубы оранжевого дыма.

– Коксохим пылает, – комментирует автор ролика.

По данным пресс-службы НЛМК пожар потушили за 15 минут. В результате взрыва частично обрушилось кровля и стена, пострадал один человек. Рабочего нашли и достали из-под завалов сотрудники МЧС, которые проводили спасательные работы.

В данный момент причины взрыва на заводе в Липецке разбираются следственный комитет и прокуратура. По уточненным данным от МЧС региона, площадь обрушения составила около 250 квадратных метров.

– Технологический процесс работы предприятия не нарушен, – сообщил старший оперативный дежурный Главного управления МЧС России по Липецкой области подполковник внутренний службы Денис Корольков. – Со склада спасли одну женщину. Спасательные работы завершились в 23.30.

Восстановлением объекта займется само предприятие.