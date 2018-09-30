В Липецкой области нашли пропавшего 14-летнего подростка

СЕГОДНЯ 12:47 2018-09-30T12:47:13+03:00

Дмитрий Алексеев, который ушел из дома в Ельце, жив

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области нашли 14-летнего Алексеева Дмитрия Александровича. Напомним, подросток пропал в минувшую субботу, 29 сентября. Около 7 утра он ушел из дома в районе улицы Коммунаров в Ельце. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", Дмитрий Алексеев жив.

До сих пор не могут найти 29-летнего Антона Петрова. Липчанин пропал 22 сентября. Ничего не известно о 16-летнем Гезалян Валерике Арменовиче. 14 сентяря парень ушел с территории "Данковского агропромышленного техникума". Продолжаются поиски 53-летнего Ильдуса Рахматулина. Он исчез в Липецке 2 августа. Неизвестно местоположение 37-летнего Алексея Ставрова. Мужчина пропал 6 июня со Стекольного завода в районе Матырского. Ничего не известно о 49-летнем Купцове Александре Павловиче. Мужчина исчез 27 июня в Данкове. Продолжаются поиски 36-летнего Бесчеревных Александра Вячеславовича. Мужчина пропал в Липецке 29 июля. Продолжаются поиски 47-летнего Загороднева Александра Михайловича. Липчанин вышел из дома 6 июля в 20.30 и не вернулся. До сих пор не могут найти 69-летнюю Щеглову Анну Ивановну.Она пропала 21 мая. Ушла поздно вечером из ЦРБ в селе Волово. Также ничего не известно о 69-летней Дзыкан Валентине Александровне. 29 мая ушла из дома в Липецке с улицы Вермишева.