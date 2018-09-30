2018-09-30T12:47:13+03:00
Общество

В Липецкой области нашли пропавшего 14-летнего подростка

Дмитрий Алексеев, который ушел из дома в Ельце, жив
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Подросток живПодросток живФото: Поиск пропавших детей Липецк
Изменить размер текста:

В Липецкой области нашли 14-летнего Алексеева Дмитрия Александровича. Напомним, подросток пропал в минувшую субботу, 29 сентября. Около 7 утра он ушел из дома в районе улицы Коммунаров в Ельце. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", Дмитрий Алексеев жив.

До сих пор не могут найти 29-летнего Антона Петрова. Липчанин пропал 22 сентября. Ничего не известно о 16-летнем Гезалян Валерике Арменовиче. 14 сентяря парень ушел с территории "Данковского агропромышленного техникума". Продолжаются поиски 53-летнего Ильдуса Рахматулина. Он исчез в Липецке 2 августа. Неизвестно местоположение 37-летнего Алексея Ставрова. Мужчина пропал 6 июня со Стекольного завода в районе Матырского. Ничего не известно о 49-летнем Купцове Александре Павловиче. Мужчина исчез 27 июня в Данкове. Продолжаются поиски 36-летнего Бесчеревных Александра Вячеславовича. Мужчина пропал в Липецке 29 июля. Продолжаются поиски 47-летнего Загороднева Александра Михайловича. Липчанин вышел из дома 6 июля в 20.30 и не вернулся. До сих пор не могут найти 69-летнюю Щеглову Анну Ивановну.Она пропала 21 мая. Ушла поздно вечером из ЦРБ в селе Волово. Также ничего не известно о 69-летней Дзыкан Валентине Александровне. 29 мая ушла из дома в Липецке с улицы Вермишева.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В столкновении двух легковушек под Липецком пострадали люди
Авария в районе НЛМК рассмешила водителя
В селе Липецкой области сгорел нежилой дом
Под Липецком иномарка вылетела в кювет: пострадали люди
В ноябре в Липецк привезут мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
Липчанка, защищаясь от побоев, попала под уголовную статью
В понедельник 8 улиц Липецка останутся без света
В Липецке 6 автобусных маршрутов продлят до Чаплыгинского шоссе
В выходные в Липецке дождь и до +10 градусов
В Липецкой области в ДТП с «БМВ» и «ВАЗом» пострадали люди
Липчанин едва не задушил бывшую любовницу при попытке помириться
В Липецке автоворы «раздели» БМВ
В Липецке возможны порывы ветра до 17м/с
В Липецке за день в двух ДТП с автобусами пострадали два человека
Из-за эстафеты в субботу в Липецке изменится работа автобусов
АО «Энерготекс»: Служим России во благо будущего!
За ночь в Липецкой области сгорели два дома
В Липецке по «горячим следам» поймали угонщика на «ВАЗе»
В ноябре в Черноземье начнет работу новый оператор «СберМобайл»
С 1 октября в Липецке отменят вечерние садоводческие маршруты
В субботу в одном из районов Липецка не будут продавать алкоголь
Из-за ремонта на теплосетях в Липецке изменились маршруты автобусов
В Липецке водитель такси поет своим пассажирам песни
В ДТП с «МАНом» и легковушкой в Липецке пострадал один человек
Через Липецкую область пройдет скоростной автобан из Санкт-Петербурга