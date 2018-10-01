Три дня назад в Липецкой области пропала 80-летняя бабушка

СЕГОДНЯ 11:46 2018-10-01T11:46:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области пропала 80-летняя Ермолова Валентина Андреевна. Ее ищут родные, полиция и волонтеры. Как сообщают в ЛООО «Поиска пропавших детей», 28 сентября в 19.00 она ушла из дома в деревне Плещеева Хлевенского района. До настоящего времени местонахождение бабушки не известно. Пенсионерка может быть дезориентирована.

Приметы: на вид 75-80 лет, худощавого телосложения, рост 150-155 см.

Одежда: зеленый платок, куртка темного цвета, халат с цветами, штаны темного цвета.

Просьба ко всем, кто видел Валентину Ермолову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по номерам телефонов: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Либо написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

До сих пор не могут найти 29-летнего Антона Петрова. Липчанин пропал 22 сентября. Ничего не известно о 16-летнем Гезалян Валерике Арменовиче. 14 сентяря парень ушел с территории "Данковского агропромышленного техникума". Продолжаются поиски 53-летнего Ильдуса Рахматулина. Он исчез в Липецке 2 августа. Неизвестно местоположение 37-летнего Алексея Ставрова. Мужчина пропал 6 июня со Стекольного завода в районе Матырского. Ничего не известно о 49-летнем Купцове Александре Павловиче. Мужчина исчез 27 июня в Данкове. Продолжаются поиски 36-летнего Бесчеревных Александра Вячеславовича. Мужчина пропал в Липецке 29 июля. Продолжаются поиски 47-летнего Загороднева Александра Михайловича. Липчанин вышел из дома 6 июля в 20.30 и не вернулся. До сих пор не могут найти 69-летнюю Щеглову Анну Ивановну.Она пропала 21 мая. Ушла поздно вечером из ЦРБ в селе Волово. Также ничего не известно о 69-летней Дзыкан Валентине Александровне. 29 мая ушла из дома в Липецке с улицы Вермишева.