2018-10-15T16:31:05+03:00
Общество

Прожиточный минимум в Липецкой области снизился на 110 рублей

Его величина в III квартале составила 8734 рубля
Лия МУРАДЬЯН
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В регионе установили прожиточный минимумВ регионе установили прожиточный минимумФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области установили прожиточный минимум на третий квартал 2018 года. Его величина составила 8734 рубля на человека в месяц. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, постановление подписал врио губернатора региона Игорь Артамонов.

Данные предоставило областное управление труда и занятости. Для трудоспособного населения установили минимум в 9433 рубля, для пенсионеров – 7326 рублей и для детей – 8855 р. Напомним, в 2019 году минимум для пенсионеров определили в 8620 рублей.

Также напомним, что во втором квартале этого года прожиточный минимум составлял 8 844 рубля. Тогда для трудоспособного населения определяли 9 516 рублей, для пенсионеров – 7 363 рубля и для детей – 9 100 рублей.

Отметим, что от величины прожиточного минимума зависит начисление разного рода субсидий малоимущим и другая материальная помощь семьям и некоторым гражданам из льготной категории.

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