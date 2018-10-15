Прожиточный минимум в Липецкой области снизился на 110 рублей

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-15T16:31:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области установили прожиточный минимум на третий квартал 2018 года. Его величина составила 8734 рубля на человека в месяц. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, постановление подписал врио губернатора региона Игорь Артамонов.

Данные предоставило областное управление труда и занятости. Для трудоспособного населения установили минимум в 9433 рубля, для пенсионеров – 7326 рублей и для детей – 8855 р. Напомним, в 2019 году минимум для пенсионеров определили в 8620 рублей.

Также напомним, что во втором квартале этого года прожиточный минимум составлял 8 844 рубля. Тогда для трудоспособного населения определяли 9 516 рублей, для пенсионеров – 7 363 рубля и для детей – 9 100 рублей.

Отметим, что от величины прожиточного минимума зависит начисление разного рода субсидий малоимущим и другая материальная помощь семьям и некоторым гражданам из льготной категории.