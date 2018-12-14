Липецкая область оказалась на 49 месте национального экологического рейтинга

СЕГОДНЯ 15:48 2018-12-14T15:48:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Национальный экологический рейтинг «Зеленый патруль» опубликовал данные по регионам России за осень 2018 года. В экологическом рейтинге Липецкая область заняла 49 место из 85. Осенью прошлого года регион был на 47 месте. В данном периоде у «патруля» не оказалось данных по уровню загрязнений атмосферного воздуха, точной площади и состояния особо охраняемой территории, данных по биоразнообразию и изменениям климата.

Отрицательно сказались на экологическом рейтинге региона нарушения со стороны предприятий в части загрязнения почвы. Также негативным фактором стала незаконная вырубка деревьев. Еще один «минус» добавило зловонье, на которое жаловались жители города этой осенью. Из положительных, в зачет региону пошли экологические субботники, фестивали, раздельный сбор мусора и расчистка рек.

Первое место в рейтинге заняла Тамбовская область, также в первую пятерку вошли Белгородская и Курская области. На 85 позиции рейтинга Свердловская область