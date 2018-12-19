Под Липецком рядом с автобусом и внедорожником слетела в кювет фура

19 Дек. 14:16 2018-12-19T14:16:34+03:00

Две аварии произошли на одном участке с разницей в 3 часа

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В Липецкой области очередное ДТП. На этот раз в кювет вылетела большегрузная фура. По словам свидетелей происшествия, авария произошла на трассе «Липецк–Елец» в районе поворота на село Рогожино. Информация о пострадавших уточняется.

Кстати, фура сошла с дороги буквально в 200-х метрах от места предыдущего ДТП. Напомним, в эту среду, 19 декабря, около 11 утра на трассе «Липецк–Елец» в кювет съехали пассажирский автобус и внедорожник «УАЗ Патриот». К счастью, в аварии никто не пострадал.

Еще одно происшествие случилось в Тамбовской области. На трассе Р-119 «Орел-Ливны» около 10.30 утра перевернулся рейсовый автобус. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Автобус следовал по маршруту «Тамбов-Тула». По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тамбовской области, 3 человека пострадали. Их увезли в больницу. Остальных 8 увезли на Липецкий автовокзал. Там пассажиры пересядут на другой автобус.