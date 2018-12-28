2018-12-28T13:06:05+03:00
Общество

В Липецке нашли 68-летнего мужчину, пропавшего 2 дня назад

Липчанин жив
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанина нашли. Мужчина живЛипчанина нашли. Мужчина живФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке нашли пропавшего 68-летнего мужчину. Перепелицин Николай Иванович ушел из дома ранним утром 26 декабря в районе улицы Даргомыжского. 2 дня его искали родные, волонтеры и полиция. К счастью, дезориентированного липчанина нашли. По информации ЛООО «Поиск пропавших детей», мужчина жив.

Напомним, что 13-летняя школьница из Ельца тоже нашлась. Девочка жива и здорова. Она пропала вечером 26 декабря в Ельце. Около суток ее искали родственники, волонтеры, полиция и неравнодушные местные жители. Подключился следственный комитет. В ходе проверки выяснилось, что перед уходом из дома девочка поругалась с мамой. Пока шли поиски, школьница выходила в интернет с мобильного телефона.

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