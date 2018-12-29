В Липецке ликвидировали коммунальную аварию на улице Ленина

СЕГОДНЯ 15:41 2018-12-29T15:57:57+03:00

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Коммунальную аварию на улице Ленина в Липецке ликвидировали. По информации АО "ЛГЭК", подачу воды жителям близлежащих домов восстановили.

Напомним, минувшим вечером, 28 декабря, недалеко от Соборной площади прорвало трубу. Порыв водовода составил 150 миллиметров. К месту коммунального ЧП стянули технику. А дорогу перекрыли.

Движение транспорта приостановлено на участке от Дома-музея Вктора Сорокина до областного выставочного зала. Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, дорогу отремонтируют литым асфальтобетоном в ближайшее время. А пока автомобилисты объезжают проблемный участок по улице Плеханова. Кстати, из-за ремонта изменились и маршруты автобусов. Новые схемы движения можно посмотреть здесь.