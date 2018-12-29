Липецкие водители встали в пробках

СЕГОДНЯ 16:49 2018-12-29T16:59:16+03:00

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По традиции, Липецк встал в предпраздничных пробках. В эту субботу, 29 декабря, на многих дорогах областного центра затруденно движение.

Автомобилисты застряли на проспекте и площади Победы, на улице Терешковой, Гагарина. Из-за ремонта дороги на улице Ленина, водители вынуждены ехать по Плеханова, создавая затор. Пробка начинается на пересечении с улицей Желябова и тянется в сторону Гaгaрина.

Новогодние пробки в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Начиная с кольца на улице Папина и далее по 8 Марта также затруднено движение. Липчанам приходится долго стоять на улицах Водопьянова, Меркулова, возле Армады. Далее огромная пробка тянется по проспекту 60 лет СССР. В районе кольца Памятника танкистам также затор.

Новогодние пробки в ЛипецкеФото: скриншот сайта

Машины встали на улице Циолковского и Космонавтов. Затрудняет движение не только большой транспортный поток, но и ДТП. Напомним, днем возле остановки "Дворец спорта Звездный" столкнулись "Киа" и "Шевроле".

Многие водители, устав стоять в пробках, оставляют сообщения в навигаторе. Многие не понимают, откуда на дорогах взялось столько автомобилей.

- Говорят праздники какие-то скоро, но я толком не понял, - шутит автолюбитель.