Липецких близняшек с анорексией выписали из столичной клиники

СЕГОДНЯ 10:46 2019-01-17T11:00:37+03:00

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На прошлой неделе близняшек из Липецка, страдающих анорексией, выписали из больницы. Об этом сообщила бывшая участница "Дом-2" Мария Кохно.

- Как только мы вернулись в Москву, сразу же поспешили встретиться с нашими девочками - Машей и Дашей, ведь позавчера произошло чудо - близняшек выписали из клиники! - написала Мария Кохно в соцсетях. - Вы все помните, в каком тяжелейшем состоянии были девочки, когда мы их привезли в Москву месяц назад с диагнозом нервная анорексия. А уже сегодня, мы все вместе ужинали и ели пиццу.

Мария добавила, что скоро приедет в гости к близняшкам. А также похвасталась подарком от Маши и Даши - красивыми серьгами.

Напомним, 14-летние липчанки начали сбрасывать вес для модельного агентства. Девочки сели на диету, но не смогли остановиться. При росте 178 см Даша весила 36 кг, а Маша - 40 кг. Кстати, директор модельного агентства опровергла информацию о том, что близняшек просили скинуть вес. Девочки не являлись моделями агентства.

За помощью к экс-участнице "Дом-2" обратилась старшая сестра девочек Татьяна. Мария Кохно поделилась историей о липчанках в своем инстаграме. Школьницам начали собирать деньги на лечение в столичной клинике.

Мария Кохно рассказала "КП", что Маша и Даша уже набрали 48 кг. А лечение стоило около полтуора миллионов рублей. Девочки получали питательную смесь. Стоимость одного пакетика - 15 тысяч рублей.