Парк миниатюр в Липецке уберут из Быханова сада

СЕГОДНЯ 15:55 2019-03-28T15:55:53+03:00

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В этот четверг, 28 марта, врио губернатора Игорь Артамонов проехал по паркам Липецка. Первым в списке стел Нижний парк, где должны перестроить 17 гектаров территории. Там предлагают сделать шахматный сквер, читальни, фудкорты и детские площадки. Площадки и тротуары намерены покрыть крупными плитами из бетона с гранитной крошкой. Врио заметил, что парк заливает и поручил разобраться с этим до начала ремонта.

– Необходимо продумать систему водоотведения, – заметил Игорь Артамонов. – Дальше нужно обсудить с жителями областного центра, что делать с аттракционами. Какие оставить, какие обновить, какие убрать. Также необходима система уличного видеонаблюдения.

Далее чиновники посетили Комсомольский пруд, где отремонтированные в 2018 году бордюры уже начали разрушаться. Подрядчик будет делать все за свой счет.

Последний пунктом стал парк Быханов сад. Напомним, что липчане могут выбрать из четырех проектов, как будет выглядеть парк. Победителя определят в ходе общественного обсуждения в начале апреля. Но в любом случае, независимо от выбора липчан, Парк миниатюр переезжает. Члены сегодняшней комиссии пришли к выводу, что он не впишется в новую концепцию. Напомним, что Игоря Артамонова возмутил забор вокруг этого парка еще осенью, почти сразу после вступления в должность. А ранее на этот же забор жаловались отдыхающие.

ИСТОЧНИК KP.RU