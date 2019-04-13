Водители, устроившие в Задонске забастовку, пожаловались на перевозчика в прокуратуру

СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-13T12:11:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Водители пассажирских автобусов, устроивших накануне забастовку в Задонске, обратились в прокукратуру. Они пожаловались на необеспечение работодателем надлежащих условий труда и неудовлетворительное техническое состояние автобусного парка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, к проверке привлекли все заинтересованные ведомства, в том числе администрацию района, профильные подразделения.

Напомним, шоферы устроили забастовку в минувший четверг, 11 апреля. Они выполнили один рейс, а после отказались работать. По словам родственницы одного из водителя, работники недовольны состоянием транспорта и условиями труда. Местная жительница рассказала "КП-Липецк", что водителям приходится за свои деньги покупать запчасти, оплачивать бензин.

Другую версию произошедшего рассказал руководитель организации Юрий Агеев. С его слов, 9 апреля один из водителей пришел на работу в нетрезвом состоянии. Его отстранили от рейса, а после потребовали написать объяснительную. Шофер отказался и подговорил остальных устроить забастовку.

ИСТОЧНИК KP.RU