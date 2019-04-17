На работе у бывшего мэра Липецка прошли обыски

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-17T12:22:16+03:00

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Этим утром, 17 апреля, в администрацию Тербунского района нагрянули силовики. Там они провели обыски. Что именно искали в админстрации, представители правоохранительных органов пока не комментируют.

Напомним, что в настоящее время Тербунский район возглавляет Сергей Иванов. 29 марта он сложил с себя полномочия и перестал быть мэром Липецка. 5 апреля стало известно, что Сергей Иванов покинул областной центр. Экс-мэр вернулся в Тербунский район. Там он подал заявление на должность замглавы администрации. Через несколько дней глава района добровольно покинул свой пост. 9 апреля депутаты райсовета назначили Сергея Иванова исполняющим обязанности главы администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU