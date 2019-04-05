2019-04-05T16:50:18+03:00
Общество

Экс-мэр Липецка Сергей Иванов возвращается в Тербуны

Он написал заявление на должность замглавы района
Юлия КЛЮЕВА
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Сергей Иванов возвращается в ТербуныСергей Иванов возвращается в ТербуныФото: Лия МУРАДЬЯН
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Бывший мэр Липецка Сергей Иванов вернулся в Тербунский район. Он уже подал заявление на должность заместителя главы администрации района. Как сообщил чиновник «Ъ-Черноземье», в понедельник его уже должны назначить на этот пост. А во вторник состоится внеочередная сессия районного Совета. Предположительно, на заседании действующий глава Тербунского района сообщит о своей отставке. Если это произойдет, Иванов подаст заявление на открывшуюся вакансию.

Напомним, Сергея Иванова избрали главой города 29 декабря 2015 года. Официально он покинул пост 29 марта. Иванов досрочно подал в отставку 14 марта. На внеочередной сессии горсовета парламентарии рассмотрели его заявление. За отставку мэра проголосовали 27 депутатов из 37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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