Экс-мэр Липецка Сергей Иванов возвращается в Тербуны

СЕГОДНЯ 16:47 2019-04-05T16:50:18+03:00

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Бывший мэр Липецка Сергей Иванов вернулся в Тербунский район. Он уже подал заявление на должность заместителя главы администрации района. Как сообщил чиновник «Ъ-Черноземье», в понедельник его уже должны назначить на этот пост. А во вторник состоится внеочередная сессия районного Совета. Предположительно, на заседании действующий глава Тербунского района сообщит о своей отставке. Если это произойдет, Иванов подаст заявление на открывшуюся вакансию.

Напомним, Сергея Иванова избрали главой города 29 декабря 2015 года. Официально он покинул пост 29 марта. Иванов досрочно подал в отставку 14 марта. На внеочередной сессии горсовета парламентарии рассмотрели его заявление. За отставку мэра проголосовали 27 депутатов из 37.

ИСТОЧНИК KP.RU