Экс-мэр Липецка Сергей Иванов возвращается в Тербуны
Бывший мэр Липецка Сергей Иванов вернулся в Тербунский район. Он уже подал заявление на должность заместителя главы администрации района. Как сообщил чиновник «Ъ-Черноземье», в понедельник его уже должны назначить на этот пост. А во вторник состоится внеочередная сессия районного Совета. Предположительно, на заседании действующий глава Тербунского района сообщит о своей отставке. Если это произойдет, Иванов подаст заявление на открывшуюся вакансию.
Напомним, Сергея Иванова избрали главой города 29 декабря 2015 года. Официально он покинул пост 29 марта. Иванов досрочно подал в отставку 14 марта. На внеочередной сессии горсовета парламентарии рассмотрели его заявление. За отставку мэра проголосовали 27 депутатов из 37.
ИСТОЧНИК KP.RU