Сурикатам и носухам из Липецкого зоопарка дали клички
Имена животным придумали юные липчане
Сурикатам и носухам из Липецкого зоопарка придумали кличкиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
В Липецком зоопарке дали клички носухам и сурикатам. Ранее, администрация зверинца просила липчан придумать имена новым животным. Теперь двух самок и самца носух зовут Рикки, Тикки и Тави. Такие клички предложил 7-летний липчанин Женя. Трех самцов и двух самочек сурикатов назвали Вилли, Билли, Дилли, Надя и Гадя. Имена животным придумала школьница Юлия.
Напомним, забавных носух привезли в зверинец из Воронежского океанариума и зоопарка Ярославля. Милых сурикатов купили в Московском зоопарке.
- Благодарим посетителей сайта за предложенные клички для животных! - обратилась к липчанам администрация зоопарка.
ИСТОЧНИК KP.RU