Сурикатам и носухам из Липецкого зоопарка дали клички

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-17T14:44:14+03:00

Сурикатам и носухам из Липецкого зоопарка придумали клички Фото: Архив "КП"

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В Липецком зоопарке дали клички носухам и сурикатам. Ранее, администрация зверинца просила липчан придумать имена новым животным. Теперь двух самок и самца носух зовут Рикки, Тикки и Тави. Такие клички предложил 7-летний липчанин Женя. Трех самцов и двух самочек сурикатов назвали Вилли, Билли, Дилли, Надя и Гадя. Имена животным придумала школьница Юлия.

Напомним, забавных носух привезли в зверинец из Воронежского океанариума и зоопарка Ярославля. Милых сурикатов купили в Московском зоопарке.

- Благодарим посетителей сайта за предложенные клички для животных! - обратилась к липчанам администрация зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU