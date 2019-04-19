2019-04-19T17:02:13+03:00
Общество

Этой ночью в Липецке перекроют часть улицы Первомайской

Движение на участке ограничат
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ограничат движение на ПервомайскойВ Липецке ограничат движение на ПервомайскойФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке перекроют движение на улице Первомайской. Это произойдет в эту ночь с 19 на 20 апреля. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на участке АО "ЛГЭК" проведет аварийные работы по ремонту электрического кабеля.

Движение транспорта временно ограничат на участке от площади Победы до дома №82 по улице Первомайской. Автомобилистов просят быть внимательными, а также заранее продумывать свой маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.

Напомним, что в воскресенье, 21 апреля, на некоторое время встанут автобусы. В областном центре пройдет Крестный ход. В связи с этим также временно ограничат розничную продажу алкоголя. Мероприятие начнется в полдень, а завершится, ориентировочно, в 6 часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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