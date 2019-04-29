Из-за митингов 1 и 9 мая в Липецке ограничат продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 19:04 2019-04-29T19:11:37+03:00

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В праздники в Липецке ограничат розничную продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Такие меры связаны с проведением митингов. Согласно действующему законодательству, спиртные напитки запрещено продавать во время проведения мероприятий в местах массового скопления людей.

Так, 1 мая состоится митинг. Участники пройдут по маршруту: площадь Героев - улица Зегеля - площадь Соборная. Предполагается, что на митинге соберутся около 500 человек. Начнется мероприятие в 10.00. Закончится в 13.00.

В тот же день через областной центр пройдет маршрут мотопробега "Мы наследники Великой Победы!". Православные байкеры проедут по площади Революции, Петровскому спуску, улице Зегеля, площади Героев, Авиаторов, по улице Гагарина, Студеновская, Баумана. Всего в мотопробеге примут участие 100 человек. Время проведения - с 15.00 до 17.00.

Продажу алкоголя также ограничать в День Победы. Мероприятия стартуют в 8.00 на площади Героев, после перенесутся на площадь Победы. На праздник соберутся около 60 тыс. человек. Спиртное запретят продавать до 14.00.

Также 9 мая пройдет митинг по адресу: Сокольское кладбище, Мемориал воинам, погибшим в годы войны. Заявленная численность участников - 300 человек. Время проведения - с 9.00 до 9.30.

В тот же день на площади Франценюка состоится митинг. Возле мемориала "Слеза" соберутся около 300 человек. Время проведения - с 9.30 до 10.00.

Демонстрация-шествие пройдет по маршруту: площадь Героев - улица Зегеля - площадь Плеханова - улица Плеханова - Кузнечная, 12. В мероприятии примут участие 500 человек. Начнется демонстрация в 11.00. Завершится в 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU