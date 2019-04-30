Под Липецком водитель иномарки сбил пешехода

СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-30T10:57:26+03:00

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В минувший понедельник, 29 апреля, в Липецкой области зафиксировали несколько аварий. В Лев-Толстовском районе 50-летний водитель "Ниссан Альмера" сбил 31-летнюю женщину-пешехода. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, пострадавшую доставили в больницу. Медики оказали ей помощь и назначили амбулаторное лечение.

В Становлянском районе на автодороге М-4 "Дон" "ГАЗ-270700" врезался в стоящий "КАМАЗ". 41-летнего водителя "Газели" госпитализировали. По предварительным данным, мужчина не учел скорость движения, дорожные и метеорологические условия. Поэтому произошла авария.

Напомним, в тот же день в Лебедянском районе иномарка вылетела в кювет. Водитель тоже решил пренебречь правилами и превысил скорость. Итог - пострадал сам автомобилист и его пассажир.

ИСТОЧНИК KP.RU