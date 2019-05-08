Власти Липецкой области разбираются со свалками мусора в Ельце

СЕГОДНЯ 18:50 2019-05-08T18:52:56+03:00

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В прошедшие первомайские праздники в региональных соцсетях было много жалоб на то, что в Ельце не вывозят мусор. По отзывам местных жителей, ситуация сложилась та же, что и в новогодние выходные.

По данным пресс-службы областной администрации, жалобы на вывоз мусора поступали и на сайт врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Всего из Ельца на сайте врио с 1 марта по 7 мая было 270 жало, 27 из них касались мусора.

Ельчане снова жалуются на мусорФото: Скриншот сайта

В эту среду, 8 мая, врио провел совещание по вопросам «мусорной реформы» и главной темой стал Елец. Как сообщает администрация, последние две недели в Ельце активно работают все службы. Но некоторые проблемы есть – это локальные стихийные свалки. Свалки обещали в ближайшее время убрать, а на их месте поставить бункеры и контейнеры для мусора.

Ельчане снова жалуются на мусорФото: Скриншот сайта

Еще одна проблема – отсутствие полигона для отходов, поэтому сейчас мусор из Ельца возят почти за 60 километров в Тербунский район. Но скоро должны достроить новый полигон в 12 километрах от города, что должно значительно упростить задачу и ускорить работу оператора. Также сообщалось, что у оператора «ТЭКО-Сервис» техники для вывоза мусора достаточно и его работу постоянно контролируют. Но территория вокруг контейнерных площадок убирается плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU