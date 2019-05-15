15 Май 09:35 2019-05-15T09:35:11+03:00

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В Липецке молния ударила в столб с проводами. Все случилось минувшим вечером, 14 мая, во время сильной грозы, о которой предупреждали спасатели и просили липчан прятаться от молний и сильного ветра.

Молнии били почти по всей области. А в Липецке разряд попал в столб возле Петровского рынка, у дома №2 на улице 50 лет НЛМК. От удара молнией сгорели провода. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 21.50. С последствиями стихи боролось одно отделение пожарно-спасательной части №6. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в результате происшествия никто не пострадал, отключения электроэнергии не было.

Напомним, что в тот же вечер в Грязинском районе молния ударила в частный жилой дом. В итоге у людей сгорела кровля и часть дома. Там также обошлось без пострадавших и человеческих жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU