Липчанку, чью дочь закопали на кладбище домашних животных, хотят ограничить в родительских правах

СЕГОДНЯ 16:40 2019-05-21T16:51:05+03:00

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Прокуратура Октябрьского района Липецка провела проверку по вопросу ненадлежащего исполнения родительских обязанностей матерью троих несовершеннолетних детей, младшему из которых 3 года. Речь идет о семье, в которой отчим закопал тело годовалой малышки на кладбище домашних животных.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, в отношении мужчины расследуется уголовное дело по статье ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В отношении матери возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159.2 УК РФ «Хищение денежных средств при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат».

Семья с 2014 года состоит на профучете в органах социальной защиты и полиции. Мать детей неоднократно привлекали к административной ответственности. Женщина не исполняла свои обязанности по воспитанию детей.

В настоящий момент ребята находятся в Боринском детском доме. Мама ни разу не навестила их – ссылается на отсутствие денег на проезд. Прокурор обратился в суд. Он потребовал ограничить женщину в родительских правах в отношении 3 малолетних детей и взыскать с нее алименты на их содержание.

Напомним, жуткая история произошла в декабре 2018 года. 26-летний липчанин остался приглядывать за 4 детьми своей сожительницы. Годовалой девочке нужно было поменять подгузник. Мужчина взял малышку на руки пошел в ванную. Там он поскользнулся, выронил девочку. Она упала, ударившись затылком о пол. Она немного поплакала, а после уснула. Через некоторое время мужчина понял, что малышка мертва. Он испугался, так как был ранее судим. На следующее утро липчанин укутал тельце ребенка в одеяльце, отвез на кладбище домашних животных в район ЛТЗ, где и закопал труп. Семья молчала до начала апреля. Об этой чудовищной истории полиции сообщил их знакомый.

ИСТОЧНИК KP.RU