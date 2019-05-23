Регистратор записал начало массового ДТП на площади Петра в Липецке

СЕГОДНЯ 12:46 2019-05-23T12:46:27+03:00

Водитель «Дэу Нексии» не вписался в поворот и разбил три машины [видео]

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В сеть выложили самое начало массовой аварии на площади Петра Великого в Липецке. Напомним, в среду днем, 22 мая, там столкнулись четыре автомобиля, включая грузовик. Все произошло из-за водителя «Нексии», он влетел в «Приору», та врезалась в «Форд» и задела фургон почты.

ДТП на площади Петра в Липецке .vk.com/myregion48

Начало аварии записал регистратор на «Приоре». На записи видно, как со стороны Первомайской на улицу Карла Маркса лихо выруливает перед «Ладой» золотистая «Нексия». Возможно, не рассчитав скорость, водитель не вписывается в поворот. «Дэу» пересекает две сплошные и въезжает в «Приору».

Отметим что по данным ГИБДД, в этой аварии пострадал сам 22-летний водитель «Нексии», парень попал в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU