Липчанка, чью дочь закопали на кладбище домашних животных, попала под еще одно уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:41 2019-06-03T15:14:41+03:00

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В отношении матери ребенка, труп которого был обнаружен на клдадбище домашних животных в Липецке, возбуждено еще одно уголовное дело. История, ужаснувшая липчан, произошла в декабре прошлого года. Мужчина уронил на пол годовалую дочку своей сожительницы. Через некоторое время девочка умерла. Липчанин закопал тельце ребенка на кладбище домашних животных в районе ЛТЗ.

В отношении мужчины расследуется уголовное дело по статье ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В отношении матери возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159.2 УК РФ "Хищение денежных средств при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат".

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в ходе расследования выявлены факты, указывающие на жестокое обращение с ребенком. Специалисты провели судебно-медицинскую экспертизу трупа ребенка. У девочки обнаружили прижизненный перелом правой плечевой кости.

Оказалось, что матери было известно о травме дочери. Однако, к врачу она девочку не повела, так как не придала значения этой проблеме. Повреждение квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

В отношении женщины возбудили еще одно уголовное дело - неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.

Напомним, что у липчанки еще 3 несовершеннолетних детей. Они находятся в Боринском детском доме. Прокурор потребовал ограничить женщину в родительских правах. За все время мать ни разу не навестила своих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU